بالصور - بعد 17 عاما.. "نوكيا 3310 " مجدداً بحلة جديدة!

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بعد 17 عاما، وأكثر من 126 مليون جهاز تم بيعها، عاد "المارد" مجددا بحلة مختلفة مع كاميرا وشاشة ملونة، إنه نوكيا 3310 بتصميم جديد سيكون متاح للشراء بسعر حوالي 52 دولارا، بعد أن كان يباع في نسخته الأصلية بنحو 160 دولارا.

وأطلقت شركة HMD، الأحد، هاتف نوكيا 3310 بتحديث رشيق على التصميم، إذ هناك تغيير في شكل الأزرار الأمامية مع جسم بحواف دائرية وألوان زاهية ولامعة.

يدعم الهاتف منفذ micro-USB للشحن وهناك منفذ للسماعات مع منفذ بطاقات ذاكرة خارجية حتى 32 غيغابايت وإمكانية الإتصال بالبلوتوث.

التحديث الذي طال الهاتف ليس كبير ليجعله ذكيا، إذ لا يزال يفتقر للشبكات اللاسلكية وتحديد المواقع الجغرافية وبالطبع التطبيقات، لكنه يملك كاميرا بدقة 2 ميغابكسل مع شاشة ملونة بقياس 2.4 بوصة بدقة QVGA.

ومازالت البطارية جبارة تتيح له بالعمل لمدة 21 ساعة كمعدل وسطي خلال المحادثات، أو 31 يوما في وضع الاستعداد.

وداخل الهاتف تطبيق أوبرا ميني لتصفح الويب ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني، مع تحديث على لعبة Snake ويعمل الجهاز بنظام تشغيل أحدث وهو Series 30+ .

وسيتاح الهاتف للشراء خلال الربع الثاني من العام الحالي.