أداة جديدة تكشف معلومات مستخدمي "فيسبوك" الخفية!

A + A -

ظهرت مؤخراً أداة جديدة تهدف إلى رصد كم المعلومات الشخصية لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي تكون متاحة للعامة للاطلاع عليها.



وتدعي الأداة المساعدة، التي يطلق عليها اسم Stalkscan "ستوك سكان"، من خلال صفحتها على الإنترنت، القدرة على إتاحة كل "البيانات" العامة التي لا يسمح فيسبوك برؤيتها، بل وتمشيط كل ما قام أي مستخدم بإعلانه وجمع كل ذلك في مكان واحد، وفق صحيفة "ذي إنديبندنت" البريطانية.



أي شخص في العالم

يقدم "ستوك سكان" هذه التفاصيل فقط من خلال استخدام كود التعريف الفريد الخاص بكل بروفايل (حساب) شخصي على فيسبوك. وهذا يعني أنه من الممكن أن يقوم كل مستخدم بذلك حتى لحسابه الشخصي، وأن يقوم باستعراض أجزاء من حياته على الإنترنت والتي تركها متاحة للجميع، حيث يمكن أن يقوم به أي مستخدم آخر في العالم للحساب نفسه أو أي حسابات أخرى.

ولا يجب أن يكون متصفح البيانات والمعلومات من الأصدقاء أو أصدقاء الأصدقاء لمعرفة جميع المعلومات الخاصة، لأن كل ما هو مطلوب ببساطة هو فقط عنوان أي بروفايل شخصي.



"فقط لي"

وتوضح صفحة "ستوك سكان" أن "هذه الأداة لا تنتهك إعدادات الخصوصية في فيسبوك".



وتبقى خاصية "فقط لي" كما هي "فقط لي"، بحسب ما ذكرته صفحة "ستوك سكان"، في إشارة إلى أكثر إعدادات فيسبوك خصوصية. وتظهر الأداة الجديدة المحتوى غير المتخفي فقط لدى المستخدم.



المسهو عنه

ولكن الكثير من هذه المعلومات نفسها قد لا يكون تم تركه للاطلاع العام عمداً، وكثير من المستخدمين قد لا يتذكرون أنه لا يزال متاحا بسهولة على شبكة الإنترنت.



إن كم المعلومات التي يمكن مشاهدتها كبير، واعتماداً على ما إذا كانت المعلومات غير مخفية، فإن الأداة تتيح لأي أحد أن يرى كل المعلومات، بما في ذلك أي صور أو مقاطع فيديو وجميع التفاصيل والاهتمامات الشخصية التي تم إدخالها في الموقع وأي أماكن تم الإشارة إلى زيارتها.



"غراف سيرش"

كما يعتمد "ستوك سكان" على استخدام أداة "غراف سيرش" (البحث البياني) في فيسبوك، التي تم إدخالها في عام 2013، حيث كان المقصود منها أن تكون وسيلة لتيسير العثور على أشياء معينة - مثل الناس في مدينة المستخدم المهتمين بفيلم معين - إلا أنها وضعت سريعاً لاستخدامها من قبل كيانات مستغلة، ما دفع إدارة فيسبوك في نهاية المطاف إلى جعل من الصعب استخدامها.



فحص الخصوصية

يوفر فيسبوك أداة فحص الخصوصية الخاصة، التي يمكن من خلالها التحقق من مدى توافر بعض الرسائل والتعليقات للعامة. كما يوصي فيسبوك بأن على المستخدمين التحقق من إعدادات الخصوصية على كل تعليقاتهم للتأكد من عدم عرضها للعامة عن غير قصد.



الحماية الممكنة

والنبأ السار هو أنه من الممكن إخفاء ملف التعريف عن أداة "ستوك سكان"، إذا تم جعلها غير متوفرة بالكامل. ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعدادات حساب فيسبوك بما يمنع العثور عليها في البحث، أو في أي مكان آخر للعامة على الموقع.



العربية