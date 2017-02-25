تعرف على خطوات تغيير حالة "واتسآب" للشكل الجديد !

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نشر موقع "تيك كرانش" التكنولوجي المتخصص تقريرا حول ما وصفه بـ"التغيير الثوري" لواتسآب، والذي سيشهد اعتماد التطبيق على خاصية أطلق عليها اسم "Status".

جاء إطلاق تلك الميزة الجديدة في الذكرى الثامنة لانطلاق واتسآب، والتي أصبحت متوفرة من اليوم لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون، وهي مستوحاة من تطبيق "سناب تشات".

تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق، تغيير حالتهم، لتحتوي على فيديو أو صور ثابتة أو متحركة، بدلًا من النصوص العادية المكتوبة، كما كانت عليه من قبل، وتظهر هذه الحالة، لدى كل الأشخاص الموجودين في قائمة الأرقام الخاصة بصاحب الحساب، وتختفي بعد 24 ساعة، كما هو الحال في تطبيق "سناب تشات".

ولطريقة استخدام هذه الخاصية الجديدة، هناك عدة خطوات، فعند قيام الشخص بتحديث واتساب إلى النسخة الأحدث، يظهر الرمز الخاص بالحالة في أقصى اليسار أسفل الشاشة على شكل دائرتين متداخلتين، وفي هواتف "أندرويد" فيجب الضغط على كلمة "Status" في أعلى شاشة التطبيق للعثور على الميزة الجديدة.

اضغط على زر الحالة "Status My"، وهنا يمكنك إضافة ما تشاء من صورة أو مقطع فيديو أو صور "GIF"، ويمكنك التقاط الصور والفيديوهات بشكل مباشر عبر الكاميرا، ويمكن للمستخدم إضافة أكثر من عنصر من خلال الضغط على زر "+" بعد كل إضافة، ثم الضغط على زر الإنهاء.

يقوم "واتساب" بتحميل الحالة الجديدة بعد الانتهاء، ويتم عرضها للأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء لمدة 24 ساعة، يتيح التطبيق عرض هذه الحالة لكل الموجودين في قائمة الاتصال، أو لأشخاص بعينهم، أو اختيار أشخاص بعينهم وذلك من خلال إعدادات الخصوصية "Privacy Settings".

sputnik