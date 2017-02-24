التحديث الذي بلبل مستخدمي " واتس أب" اليوم! إليكم التفاصيل

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كشفت إدارة "فايسبوك" عن تعديل جديد في "واتساب"، يحوّل الأخير الى شبيهٍ لـ"سناب شات". وفي التفاصيل، يعتمد "واتساب" الجديد ميزة، تسمح للمستخدم بمشاركة صور GIF والفيديوهات لمدّة لا تتجاوز الـ24 ساعة تحت خانة "Status"، الشبيهة بـ"Stories" في "سناب شات".

كما تسمح هذه الميزة بإضافة التعليقات والرسوم على الصور والفيديوهات، تماماً كـ"سناب شات".

وستتاح الميزة الجديدة أمام جميع المستخدمين في 24 فبراير (شباط)، الذي يصادف الذكرى الثامنة لإطلاق "واتساب"، بحسب موقع "TechCrunch".

وشدّدت "واتساب" على أنّ كلّ ما يُشارك، عبر التطبيق آمن ومشفّر بشكلٍ كامل.

يُذكر أنّ شركة "فايسبوك" حاولت شراء تطبيق "سناب شات" مقابل 3 مليارات دولار في العام 2013، إلّا أنّ عرضها رُفض.