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ناسا تستعد للإعلان عن اكتشاف كواكب جديدة خارج الأرض

21
FEBRUARY
2017
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تواصل وكالة “ناسا” يوما بعد يوم اكتشاف الكواكب المجهولة خارج النظام الشمسي والتي تعرف باسم الكواكب الخارجية.
وستعلن الوكالة، في تقرير لها، عبر مؤتمر صحفي سيعقد غدا الأربعاء، لتقديم النتائج الجديدة التي توصلت إليها حول الكواكب التي تدور حول نجوم أخرى خارج الشمس، وذلك وفقا لما نشره موقع engadget الأمريكي.
وقالت “ناسا” إنه من المنتظر أن يحضر المؤتمر الصحفي مجموعة من علماء الفلك وعلماء الكواكب سيأتون من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الجمهور سيكون قادرا على متابعة المؤتمر بشكل مباشر، وطرح أسئلتهم باستخدام الهاشتاج (#askNASA).
الجدير بالذكر أن العديد من العلماء يضعون أملاً كبيراً على الكواكب الخارجية لإيجاد أماكن أخرى للحياة خارج المجموعة الشمسية، في وقت يهم هذا الحدث الناس الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الكواكب الخارجية باعتبارها الأمل الرئيسي للحياة خارج كوكب الأرض.

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