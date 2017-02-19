10 مميزات سرية ربما تجهلها في جهازك الأندرويد.. تعرف عليها

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يعتقد الكثير من المستخدمين للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أنهم على دراية تامة بجميع المزايا التي تحتويها، لكن قد يغفل بعضهم عن عدد من المزايا السرية التي يشملها هذا النظام، لذا، نقدم إليكم 10 مزايا سرية في نظام أندرويد، نقلها لنا موقع "emarat-news":

1- زيادة عمر البطارية بنسبة 30%:

هذه الميزة تعمل على تمديد عمر البطارية بنسبة 30% بسرعة في الأوقات الحرجة، وذلك من خلال تفعيل وضع "حفظ البطارية"، وتتيح هذه الميزة إدخال الهاتف في حالة السكون عندما لا يكون قيد الاستخدام.

2- البحث في جوجل عند فقدان الهاتف:

قد ينسى المستخدمون المكان الذي تركوا فيه هاتفهم، ولكن يمكن تخطي هذه المشكلة، بكتابة "جد هاتفي" في غوغل على جهاز الكمبيوتر، أو أي جهاز محمول آخر، وسيصدر الهاتف رنينا يشير إلى مكانه.

3- اضغط على الزر الرئيسي للحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة:

يضطر بعض المستخدمين إلى البحث عن معلومات محددة في تطبيق المتصفح أثناء محادثة معينة، لذا قد يكون بحاجة إلى مغادرة تطبيق المحادثة من أجل هذا الغرض، لكن أندرويد يقدم ميزة "Now on Tap" للحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة.

4- المعرفة الدقيقة لعمر البطارية المتبقية:

يوفر نظام مارشميلو أندرويد مجموعة من الإحصائيات التي توفر صورة أكثر دقة عن عمر البطارية المتبقي، بما في ذلك المدة المتبقية للوصول إلى مرحلة الشحن الكامل، والوقت اللازم لنفاذ البطارية من الشحن.

5- تشفير الهاتف لحماية المعلومات الحساسة:

يمكن لمستخدمي أندرويد تشفير جميع الملفات الحساسة على الجهاز، ويمكن تطبيق هذا الأمر يدويا حال غياب التشفير التلقائي، حيث يتطلب الأمر إدخال رمز المرور من أجل الوصول إلى الملفات الشخصية.

6- وضع معلومات على الهاتف تساعد على استرجاعه حال ضياعه:

يمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل على الهاتف من أجل عرض المعلومات الشخصية، بما في ذلك العنوان وعنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، مما يتيح إمكانية استرجاعه بعد فقدانه.

7- القفل الذكي لفتح الهاتف بسهولة:

تتمثل ميزة القفل الذكي بتطبيق مجموعة من الحالات المختلفة للتعرف على صاحب الهاتف، بما في ذلك الوجه والمكان والأجهزة المرتبطة بالمستخدم، ويمكن لنظام الأندرويد التعرف على مستخدم الهاتف دون الحاجة إلى إدخال رمز المرور، من خلال الكشف عن سيارته أو ساعته الذكية وكذلك الوجه عبر الكاميرا الأمامية.

8- رصد ومراقبة استخدام البيانات:

تتيح ميزة "استخدام البيانات" على نظام الأندرويد إمكانية مراقبة حجم البيانات المستخدمة، كما يمكنك الحد من استهلاك حجم كبير من بيانات التطبيقات.

9- التحكم بالإشعارات:

يمكن للمستخدمين التحكم بالإشعارات التي تظهر على شاشة الهاتف من خلال تعطيل الأمر ضمن الإعدادات في عدد محدد من التطبيقات.

10- الوصول إلى الهاتف من خلال جهاز أحد الأصدقاء:

يمكنك الوصول إلى الرسائل والصور وغير ذلك من المعلومات الخاصة عل هاتفك، من خلال تسجيل الدخول إلى جهازك على هاتف صديقك، ويمكنك تسجيل الدخول كمستخدم ضيف وإضافة مستخدمين آخرين دون الحاجة إلى تبادل جميع المعلومات الخاصة.