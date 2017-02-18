أبل تعلن عن الإصدار الجديد من iOS قريبًا

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أعلنت شركة أبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2017 سيتم عقده في نهاية الأسبوع الأول من حزيران، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وأشارت الشركة إلى أن مؤتمر هذا العام سيتم عقده بمدينة سان جوز بعكس ما جرت عليه العادة من عقد المؤتمر في سان فرانسيسكو.

وكالعادة ستقوم الشركة بالكشف عن أحدث إصداراتها من أنظمة تشغيلها macOS وiOS وكذلك tvOS.

ونظمت أبل مع إدارة سان جوز بأن يتم تنظيم العديد من الفعاليات في أرجاء المدينة طوال فترة المؤتمر في المدة بين 5 حتى 9 حزيران المقبل.

وأوضحت الشركة في منشورها عبر موقعها الرسمي أنه سيتم فتح باب حجز تذاكر المؤتمر في مطلع آذار، وسيكون سعر التذكرة 1599 دولارا.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر حوالي 5000 مطور و1000 مهندس.