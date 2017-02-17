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فيسبوك تنافس يوتيوب بتطبيق لمقاطع الفيديو

17
FEBRUARY
2017
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يعتزم فيسبوك طرح تطبيق جديد يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتويات الفيديو التي تُعرض على الموقع من خلال شاشة التلفزيون.
ويمكن لهذه الخطوة أن تمكن فيسبوك في نهاية المطاف في الدخول في منافسة أفضل مع شركات مثل يوتيوب، وقنوات تلفزيونية تقليدية، فيما يتعلق بعائدات الإعلانات.
وسيتمكن مستخدمو أجهزة "أبل تي في"، و"فاير تي في" التي تنتجها شركة أمازون، و"سمارت تي في" التي تنتجها سامسونغ من مشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدمو فيسبوك مباشرة على شاشات التلفزيون.
ويأتي الإعلان في وقت يسعى فيه فيسبوك إلى زيادة حجم تركيزه على محتويات الفيديو.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت فيسبوك في دفع أموال للمبدعين الذين ينتجون محتويات فيديو حصرية، وأطلقت حملة ترويج واسعة لخاصية فيسبوك لايف، التي تسمح للمستخدمين بالبث الحي لمقاطعهم.
وتقول فيسبوك إن التطبيق، وهو مستقل عن تطبيق فيسبوك، سيُطرح قريبا جدا.
وجاء الإعلان عن هذا التطبيق ضمن إطلاق خصائص جديدة لخدمة الفيديو.
وستُشغل مقاطع الفيديو بصورة ذاتية في شريط أخبار فيسبوك، وستُعرض كاملة حتى إذا كانت عمودية.

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