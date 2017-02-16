نوكيا تفجر مفاجأة.. "3310" مجدداً في الاسواق، ولكن...

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تعتزم شركة نوكيا إطلاق هاتفها الشهيرر "3310" في إصدار جديد، خلال المؤتمر العالمي للمحمول الذي يقام في مدينة برشلونة، نهاية فبراير الجاري.

ويمكن شراء الهاتف بمجرد الإعلان عن طرحه، من خلال موقع أمازون، ولكن عن طريق السوق الأصلية للهاتف، وليس من شركة أمازون نفسها.

وتعلن أمازون عن مواصفات الهاتف، منها الآلة الحاسبة والساعة وقدرته على تخزين أكثر من 10 ملاحظات للتذكير، فضلا عن الألعاب مثل لعبة "سنيك 2" و"باريس 2" و"سبيس امباكت".

يذكر أن هاتف "نوكيا 3310" صدر أول مرة عام 2000، وحظي بإعجاب مستخدميه بفضل صلابته ومتانته فضلا عن عمر البطارية الذي يمتد لأيام، وهي الميزة التي قد تسهم في إقبال المستخدمين على شراء الإصدار الجديد الذي سيتم بيعه بسعر 59 دولارا.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن نوكيا تكافح من أجل إعادة علامتها التجارية إلى الأسواق في عصر الهواتف الذكية، والجدير بالذكر أن مايكروسوفت قد اشترت أسهم الشركة الفلندية نوكيا في العام 2014، ليختفي بعدها اسم نوكيا من أسواق الهواتف الذكية ويطرح تحت اسم Lumia. وفي مايو من العام الجاري، وقعت نوكيا عقدا مع شركة "HMD Global Oy" يسمح للأخيرة بإنتاج أجهزتها خلال السنوات الـ10 القادمة.

ومن المقرر أن تكشف شركة HMD أيضا عن إطلاقها هواتف نوكيا 3 و5 و6 خلال المؤتمر العالمي للمحمول الذي سيبدأ فعالياته في الـ26 من شهر فبراير الجاري.