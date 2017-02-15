living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا الزر يسهّل حياتك رغم كونه الأقل استخداماً..!

15
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالنسبة لأغلب مستخدمي نظام ويندوز، ربما كان زر شعار الـ"ويندوز" أقل أزرار لوحة المفاتيح استخداماً، وأكثرنا لا يعرف له فائدة سوى فتح قائمة ابدأ "Start"، وهي وظيفةٌ قد تبدو بالغة التفاهة، ولا يكاد أحدنا يحتاجها على الإطلاق.

لذلك سنُطالع في السطور القادمة ستة استخدامات لهذا الزر ستزيد من أهميته لديك، وتجعل حياتك أسهل.


1- غلق المستخدم الحالي في خطوة واحدة

إذا أردت أن تبتعد عن حاسبك الشخصى لفترة وجيزة أثناء العمل، بحيث يغيب الحاسب عن مجال رؤيتك، فإن الإجراء الأساسي لحماية خصوصيتك، و برامجك المفتوحة هو غلق حاسبك لحين عودتك أو "lock".

ولعمل ذلك يقوم أحدنا بالضغط على ثلاثة أزرار معاً في وقت واحد "Alt+Ctrl+Delete" ثم يختار "Lock this computer"، ولكنك من الممكن أن توفر وقتك وجهدك وتصل لنفس النتيجة بخطوة واحدة، بالضغط على زر شعار "ويندوز" + زر حرف "L"، يمكنك أن تُجَرِّبْهُ الآن!


2- فتح متصفح الملفات بخطوة واحدة

فى غالب الأوقات أثناء استخدامك لحاسبك، إذا أردت أن تفتح متصفح الملفات فإنك تقوم بفتح قائمة ابدأ وفتح المتصفح من أيقونة "My Computer"، أو تقوم بفتح سطح المكتب ثم فتح المتصفح من نفس الأيقونة.

لكن بالضغط على زر شعار "ويندوز" + زر حرف "E" اللاتيني، ستصل إلى نفس النتيجة بخطوة واحدة.


3- تنظيم أوضاع النوافذ المفتوحة

إذا كنت ممن يضطرون في عملهم لفتح نافذتين متجاورتين من برنامجين مختلفين، أو من نفس البرنامج، مثلاً تفتح صفحة من أحد الكتب الإلكترونية بجوار صفحة من برنامج "وورد" لتقوم بتسجيل ملاحظاتك، فأنت بلا شك تعرف المعاناة المرتبطة بذلك الأمر.

ولكن للعلم يمكنك بخطوة واحدة الضغط على زر شعار "ويندوز" + زر السهم الأيمن أو زر السهم الأيسر، فسوف تتحرك النافذة المفتوحة تلقائياً لتحتل نصف الشاشة الأيمن أو الأيسر على الترتيب.

كما يمكنك أيضا فى نفس السياق أن تستخدم زر شعار "ويندوز" + زر السهم الأسفل أو الأعلى، تصغير النوافذ المفتوحة أو إعادة تكبيرها على الترتيب.


4- إظهار سطح المكتب أو إخفاؤه في خطوة واحدة

في كثير من الأحيان نحتاج إلى إظهار سطح المكتب، وإخفاء جميع النوافذ المفتوحة في خطوة واحدة، في العادة يمكنك القيام بذلك باستخدام مؤشر الفأرة عن طريق أيقونة "show desktop" الموجودة في نهاية شريط المهام.

لكن بضغط زر شعار "ويندوز" + زر حرف "D" سيتم إخفاء كافة النوافذ المفتوحة، وبإعادة الضغط على نفس الأزرار سيتم إظهارها مرةً أخرى.


5- تشغيل العدسة المكبرة الملحقة بنظام ويندوز

هل كنت تعلم بوجود عدسة مكبرة مدمجة بنظام "ويندوز"؟ سواء كانت إجابتك بنعم أو لا، فلا شك أنك سوف تُكثِرُ من استخدامها بعد معرفة الاختصار التالي.

عند الضغط على زر شعار "ويندوز"+ زر"+" أو "-" تُفتَحُ العدسة المكبرة، وتزداد قوة التكبير أو التصغير تباعاً بالضغط على الأزرار السابقة. وأثناء عمل العدسة، عند الضغط على زر شعار "ويندوز" + زر "ESC" فإن التطبيق يُغلَق.


ولمعرفة المزيد عن إعدادات العدسة وكيفية الاستفادة القصوى منها يمكنك مطالعة موقع مايكروسوفت.


6- فتح برنامج محدد سلفاً عند الضغط على رقم معين

بدءاً من نظام ويندوز 7 أصبح بإمكان المستخدم تثبيت أيقونات خاصة ببرامج معينة يحددها المستخدم فى شريط المهام، وباستخدام زر شعار ويندوز يمكنك أن تفتح أي برنامج منها عن طريق الضغط على زر شعار "ويندوز" + "رقم من 1 إلى9" 1 بحيث يناظر كل رقم من لوحة المفاتيح ترتيب برنامج من شريط المهام، ويكون البرنامج رقم 1 هو البرنامج التالي لأيقونة قائمة ابدأ، ورقم 2 هو البرنامج الذى يليه، وهكذا، مع العلم أن رقم "0" يُناظِر البرنامج رقم 10.

تذكر أن الأرقام تخص البرامج التي تم تثبيتها "Pinned" في شريط المهام فقط.

الاستخدامات الستة السابقة ليست بالطبع كل استخدامات زر شعار "ويندوز" المُهْمَل، ولهذا الزر عدد من الاستخدامات يقترب من عدد أزرار لوحات المفاتيح بلا مبالغة، كما أن مايكروسوفت راغبة في زيادة أهميته في المستقبل، وهو ما يظهر زيادة مهمات الزر في نظام "ويندوز 10" عن مهماته واختصاراته في النظم السابقة.

ويمكنك مطالعة تلك الفروق من موقع مايكروسوفت وتغيير نظام التشغيل في أعلى الصفحة للنسخة الخاصة بك، وإنشاء نسختك المفضلة من الاختصارات المفيدة الأكثر مناسبة لاستخداماتك اليومية.

 

(huffpost)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout