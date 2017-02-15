تسريبات جديدة: آيفون8 بثلاثة نماذج وشحن لاسلكي

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كشفت تسريبات جديدة أن شركة آبل تخطط لإنتاج شاحن لاسلكي لأجهزة آيفون التي تعتزم إطلاقها لهذا العام.

وحصل موقع "MacRumors" على تسريبات من شركة "KGI Securities" للتحليلات والتي ذكرت أن آبل تعمل على تطوير الشحن اللاسلكي لهواتفها، بعد أن كان متاحا لساعتها الذكية "آبل ووتش"، كما أشارت التسريبات إلى أن الشركة تعتزم إطلاق ثلاثة هواتف آيفون بدلا من اثنين كما المعتاد.

وسبق لوكالة بلومبورغ أن ذكرت في تقرير لها العام الماضي، أن آبل تعمل على تطوير تقنية الشحن اللاسلكي المتوفرة في العديد من أجهزة اندرويد منذ سنوات.

وتشير إلى أن آبل تخطط لإطلاق ثلاثة نماذج من آيفون 8، وأنها ستجري تغييرات كبيرة في تصميم الآيفون الجديد وستعود لإستخدام الزجاج من الأمام والخلف.

كما ذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يخلف آيفون 7 وآيفون 7 بلس؛ هاتفان بقياسات 4.7 و 5.5 بوصة على التوالي، وستستخدم آبل شاشة LCD الكريستالية المعتادة، وسيكون هناك جهاز ثالث أكبر قليلا بقياس 5.8 بوصة حيث ستستخدم فيه شاشة OLED المنحنية.