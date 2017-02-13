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سبب سيجعلك تتوقف عن استخدام "فيسبوك" فورا

13
FEBRUARY
2017
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كشفت دراسة علمية حديثة عن ضرورة توقف الأشخاص عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بصورة مكثفة وفورية.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الإندبندت" البريطانية إن استخدام "فيسبوك" المفرط يجعل مستخدميه غير سعداء، ويشعرون بالحزن والغيرة الدائمة.

وأشارت الدراسة، التي أجريت على أكثر من ألف شخص، إلى أنهم منحوا إجازة أسبوع كامل لعينة الدراسة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدوهم أكثر ارتياحا مع الحياة.

ومنع الباحثون من جامهة "كوبنهاغن" نصف عينة الدراسة من تسجيل الدخول عبر فيسبوك، وبدا في ظهور معاناة العينة التي تعرضت لفيسبوك من مستويات عالية من الغيرة والحزن الذي وصل لدرجة الاكتئاب.

وقال مورتن ترومهولت، مؤلف الدراسة: "ننفق ملايين الساعات على فيسبوك كل يوم، وقد يكون هذا مفيدا في الترابط، ولكن في المجمل العام فإنها تساهم في زيادة الاكتئاب والقلق المجتمعي".

 

(sputnik)

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