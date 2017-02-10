living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"إجراء أمني"... من واتساب!

10
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عزّزت خدمة التراسل الفوري واتساب من حماية الحساب عن طريق توفيرها ميزة التحقق بخطوتين لجميع مستخدميها، حيث أعلنت الشركة عن ذلك من خلال صفحة التعليمات الموجودة على موقعها على شبكة الإنترنت، ويعتبر هذا الإجراء الأمني الإضافي بمثابة طبقة أمنية إضافية عند تثبيت وإعداد التطبيق.

وتعمل الميزة على حماية الحساب من الوصول غير المصرح به عبر رمز مرور مكون من 6 أرقام يجب إدخالها من أجل تسجيل رقم الهاتف لدى واتساب، وتشير الشركة إلى أنه بمجرد تفعيل هذه الميزة فإن أي محاولة للتحقق من رقم الهاتف على واتساب سوف تطلب رمز المرور هذا، ويمكن للمستخدمين أيضاً اختيار إدخال عنوان بريد إلكتروني للاستعادة، إلا أن هذه الخطوة اختيارية.
ويمكن توليد رابط يتم إرساله إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم في حال نسيانه لرمز المرور، بحيث يسمح هذا الرابط بتعطيل ميزة التحقق بخطوتين من أجل الوصول إلى الحساب، ويبنغي إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح وذلك لأن الشركة لا تعمل على التحقق منه.
وتحاول الشركة التأكد من أن المستخدم لن ينسى رمز المرور خاصته، وذلك عبر قيام التطبيق بطلب إعادة إخال رمز المرور من وقت لآخر بشكل دوري، ولا تتوفر معلومات حالياً عن عدد المرات التي قد تقوم بها الشركة بالطلب من المستخدمين ادخال رمز المرور، ولكن يعتقد ان طلب ادخال رمز المرور سيتم عند عدم استعمال التطبيق لوقت طويل غير اعتيادي.
ولا يتوفر أي خيار لتعطيل عملية المطالبة هذه في حال كانت ميزة التحقق بخطوتين مفعلة، كما عمدت واتساب إلى اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على آمن الحساب، حيث لن يسمح لرقم الهاتف بإعادة التحقق خلال 7 أيام من آخر استخدام للتطبيق دون رمز المرور في حال تفعيل ميزة التحقق بخطوتين.
ويمكن بعد مرور الأيام السبعة إعادة التحقق من رقم الهاتف دون الحاجة إلى رمز المرور، مع الانتباه إلى فقدان المستخدم لجميع الرسائل المعلقة وحذفها عند إعادة التحقق، وتضيف الوثائق انه في حال قام المستخدم بإعادة التحقق من رقم الهاتف عبر تطبيق واتس اب بعد مرور 30 يوماً على آخر استخدام للتطبيق، ودون رمز المرور، سيتم حذف الحساب وإنشاء واحد جديد عند نجاح عملية إعادة التحقق.
وكانت واتساب قد بدأت باختبار هذه الميزة ضمن النسخ التجريبية "بيتا" خلال شهر تشرين الثاني 2016، إلا أنها أصبحت حالياً ميزة رسمية متوفرة لجميع مستخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.2 مليار شخص، ويمكن الوصول إليها من خلال الدخول إلى إعدادات التطبيق ومن ثم خيار الحساب ومن ثم خيار التحقق بخطوتين.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout