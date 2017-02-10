بالفيديو - أكبر خطأ في تاريخ "يوتيوب".. لن تتوقع ما هو!

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تمكن المدون الروسي ومالك قناة "BlackScreenTV" من العثور على خطأ في عمل موقع "يوتيوب" الشهير، حيث اتضح أنه يمكن إلغاء اشتراك المستخدمين من القناة من دون علمهم. هذا وأطلق المدون على هذا الخطأ بأنه أكبر خطأ في تاريخ الموقع.

ولإثبات الخطأ، قام المدون بتصوير فيديو قصير يظهر وبسهولة شديدة كيف ألغى اشتراك أكثر من 300 ألف مشترك من قناته، وحدث هذا من دون موافقة المشتركين أنفسهم.

واستجابت إدارة الموقع لهذا الفيديو، وخلال اليوم ذاته قامت بتصحيح الخطأ، وقامت بإرجاع جميع المشتركين الذين تم إلغاء إشتراكهم.

وهناك شائعات بأن إدارة الموقع قدمت للمدون الروسي مبلغا رمزيا من المال مقابل اكتشافه لهذا الخطأ، ووعدت جميع من يجد أي خطأ في عمل الموقع وإثباته بمكافأة مالية، وذلك لتطوير الموقع وحل مشاكله.

(Sputnik)