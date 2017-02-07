دراسة أمريكية: «لايك» على مواقع التواصل تضر بصحتك

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وصل علماء من جامعة “كاليفورنيا” الأمريكية بعد دراسة مطولة، إلى أن الـ”لايك” أو “الإعجاب” على مواقع التواصل الاجتماعي تضر بالحالة الصحية العامة للمستخدم، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنك” الإخبارية، التي أشارت إلى أن أكثر من 5 آلاف متطوع شاركوا في الدراسة، وكانت جميع أعمار المشاركين 48 عاما.

وقدم جميع المشاركين، كلمات المرور الخاصة بحساباتهم الشخصية على “فيس بوك”، وطلب العلماء من المتطوعين إخبارهم عن مدى رضاهم عن الحياة بتقييم من 1 إلى 10، كما طلبوا منهم أن يقيموا صحتهم بتقييم من 1 إلى 4، وأخذ العلماء بالاعتبار وزن جميع المتطوعين.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على أعداد كبيرة من الـ”لايك”، كانوا يعانون من مشاكل صحية أكثر من الذين لديهم عدد قليل منها، وأن الذين كانوا يعانون من اضطرابات نفسية غيروا بشكل مستمر الحالة في صفحاتهم الشخصية.

وأوضح العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يقضون كل أوقات فراغهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان ويمكن أن تغير بنية الدماغ لدى المستخدم.