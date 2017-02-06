هل سقط هاتفك في الماء؟ هذه الحيلة الذكية تساعدك على إنقاذه في دقائق

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قد يحدث أن يسقط هاتفك في الماء. وفي هذه الحالة ليس عليك أن تسارعي إلى تسليمه لشخص متخصص في إصلاح الهواتف الجوالة.

يمكنك أن تستخدمي حيلة ذكية تساعدك على استعادة هاتفك بطريقة سهلة وغير مكلفة. لذا، قومي بهذه الخطوات:

انتشلي هاتفك من الماء بأكبر سرعة ممكنة.

أطفئي خطّك مباشرة وانزعي البطاقة والبطارية.

ضعي هاتفك داخل محرمة ورقية أو منشفة ناعمة.

إنزعي الغطاء وبطاقة الذاكرة وغلاف الحماية وواقي الشاشة.

جففي جهازك بواسطة أداة امتصاص الرطوبة المخصصة لتجفيف لوحات مفاتيح الحواسيب. لكن لا تفعلي ذلك من مسافة قريبة.

فهذه الحيلة تساعدك على استعادة هاتفك المبلل خلال 30 دقيقة فقط.