كيف تشحن هاتفك في أسرع وقت؟

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تخيل أنك ستغادر منزلك أو مكتبك خلال 20 دقيقة، وهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي شارفت بطاريته على الانتهاء، ماذا تفعل؟

بإمكانك شحن جهازك سواء كان «أندرويد» أو «آي أو إس» إلى أقصاه في أقل مدة ممكنة، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

1- استخدم شاحن بجودة وأداء عاليين مثل شاحن “آي باد” لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

2- اضبط الجهاز على وضعية “الطيران” ستحصل على شحن مضاعف في أقل مدة ممكنة.

3- انزع الغطاء المطاطي السميك، لأن البطارية تتأثر بالسخونة أثناء عملية الشحن.

4- لا تحاول استخدام الهاتف أثناء الشحن وأغلق شبكات الاتصال اللاسلكية.

5- احمل معك بطاريات محمولة إضافية وأفضل الأنواع «Anker PowerCore mini».

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