موقع "فيسبوك" طرح خدمة جديدة و هامة.. تعرّف اليها

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طرح موقع "فيسبوك"، مؤخرا، خدمة جديدة لمساعدة المهاجرين واللاجئين على التواصل، من خلال تطبيق المراسلة "ماسنجر".

وتتيح الخدمة المسماة "ترجملي" "Tarjimly"، للاجئين والمهاجرين أن يستفيدوا من خدمات الترجمة، على اعتبار أن أغلبهم يجدون صعوبات في التواصل بلغات البلدان المضيفة.

ويبدي 359 مترجما متطوعا يتقنون لغات كثيرة مثل الأوردو والعربية والتركية، استعدادهم لتقديم الخدمة اللغوية، بمجرد تحديد اللاجئ أو المهاجر اللغة التي يريد الترجمة منها أو إليها.

ويقوم المتطوعون بترجمة كل ما يصل إليهم من فيديوهات، أو ملفات صوتية، أو محادثات، أو صور، إذ بوسع اللاجئ أن يسأل عما يمكن أن يتحدث به إلى الطبيب، مثلا، كما بوسعه أن يسأل عن عنوان المستشفى.

وحرص فيسبوك على الأخذ برأي اللاجئين والمهاجرين في الخدمة، ذلك أن كل مستفيد يستطيع تقدير علامة للمترجم، فإذا اعتبره ممتازا يمنحه 5 نجوم، أو ما دون ذلك بناءً على درجة الاستفادة من "ترجملي".