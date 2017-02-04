احذروا... حشرات آلية باتت جاهزة للتجسس على أي شخص!

A + A -

تم كشف النقاب عن يعسوب نصف آلي معدل وراثيا، يمكنه التجسس على أي شخص، يطلق عليه اسم "DragonflEye". و بحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد تم تجهيز اليعسوب، بحقيبة على الظهر بحجم الظفر مدعومة بألواح شمسية يتم التحكم بها عن بعد من قبل المشغل.



ويمكن استخدام اليعسوب في "التلقيح الموجه" فضلا عن بعثات المراقبة وفقا للباحثين.



وقال، جيسي ويلر، كبير مهندسي الطب الحيوي في مختبرات "درابر"، القائمة على "DragonflEyee"، إن الحشرة المعدلة "تقدم تكنولوجيا جديدة مصغرة لتزويد مجموعة واسعة من الحشرات بأجهزة الاستشعار البيئية، ويمكنها توجيه سلوكيات مهمة مثل التلقيح".