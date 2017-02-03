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لماذا يُنصح بإزالة تطبيق فيسبوك من الهاتف المحمول؟

3
FEBRUARY
2017
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عربي 21 -

 

 نشرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن ضرورة إلغاء تثبيت تطبيق "فيسبوك" من الهاتف الجوال، وذلك نظرا لتباين الآراء حوله، فضلا عن الانتقادات التي طالته مؤخرا.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تطبيق "فيسبوك" على الهاتف الجوال شهد في الأيام السابقة انتقادات، كما هو الحال بالنسبة لتطبيق "فريندلي فيسبوك"، الذي تم استنساخه عن التطبيق الرسمي، ما ساهم في تعزيز عمله وأدائه.

وأوضحت الصحيفة أن نظام "أندرويد" قد قام بتجربة، بهدف المقارنة، بين استعمال "فيسبوك" عن طريق متصفحات الويب، واستعماله عبر الهاتف. لكن النتائج كانت مخيبة للآمال. لذلك، من المستحسن إلغاء تثبيت التطبيق على الفور.

وأضافت الصحيفة أن التطبيق الرسمي لـ"فيسبوك" يعدّ أحد أسباب إما بطء تشغيل الهواتف الذكية، أو تشغيلها بطريقة خاطئة، مع استنزاف سريع لطاقة البطارية، بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وهو ما يحصل إذا حمّلنا تحديدا تطبيق "فيسبوك ماسنجر". لذلك، من الأفضل استعمال "فيسبوك" مباشرة من متصفحات الويب، عن طريق الرابط التالي: "m.facebook.com".

وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق "فيسبوك" لا يعمل أحيانا بسلاسة لعرض المحتوى مقارنة بإصدار الويب. وليس ذلك فحسب، بل إن الدخول إلى "فيسبوك" عن طريق التطبيقات المتقدمة، يستهلك شحنا أكثر، مقارنة باستعمال المتصفح "جوجل كروم".

وبينت الصحيفة أن تطبيق الاختبار الذي قام به نظام أندرويد على هاتف من نوع "سامسونج جلاكسي إس7"، في حال تم الدخول إلى "فيسبوك" من خلال متصفح، قد أبرز مدى سهولة استعماله، وأدى أيضا إلى تحسن نوعية الصورة والفيديو. ومظاهر التحسن برزت خاصة على مستوى البطارية، التي تمكنت من توفير حوالي 30 في المئة من الشحن.

وأكد التقرير على ضرورة إلغاء تثبيت تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، واختيار الصيغة الأساسية التي أطلقها "فيسبوك" قبل بضعة أشهر، والتي تسمى بتطبيق "ماسنجر لايت".

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