4 حيل في "واتساب" تحتاجونها فوراً

A + A -

كثيرون يستخدمون تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، لكن قليلين من يعرفون كل الحيل التي يمكن أن تبسط عمله. وفي هذه القائمة تجدون كل ما تحتاجونه لتتخلصوا من إزعاج المجموعات والحفاظ على الأرشيف والعثور بسهولة على الحسابات المفضلة ومنع تحميل المحتوى تلقائياً:

1. العثور على الحساب المفضل

من أجل العثور بسهولة على الحسابات التي تتواصلون معها باستمرار يمكن اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

من أجل العثور بسهولة عليها في أجهزة "آيفون" يكفي النقر على الإعدادات ثم data and storage use ثم storage use. وهنا سوف تجدون لائحة من الأرقام الأكثر استهلاكاً لمساحة ذاكرة الجهاز، وهي نفسها الأكثر تواصلاً والمفضلة عندكم.

وأما لمستخدمي أجهزة "أندرويد" فيكفي الدخول إلى الإعدادات ثم chat ثم chat history ثم email chat.

2. التوقف عن تحميل الصور والفيديو بشكل تلقائي

إذا كنتم ممن يعانون من امتلاء ذاكرة هواتفهم بمقاطع وصور لا يرغبون فيها، فيمكنكم، إذا كنتم تشتغلون على أجهزة "آيفون"، أن تدخلوا إلى الإعدادات ثم chats ثم إطفاء ميزة save incoming media.

أما إذا كنتم تملكون جهاز "أندرويد" فيكفي النقر على النقاط الثلاث العمودية في الأعلى على اليمين، ثم النقر على الإعدادات، ثم Chat settings ثم Media auto-download. عند هذه المرحلة سوف تظهر أمامكم ثلاث إمكانيات: عند استخدام باقة الهاتف، عند استخدام "واي فاي"، ثم عند التنقلات. انقروا على كل واحدة منها ثم أزيلوا التأشير على كل مربع داخلها.

3. إسكات مجموعة

من أجل التخلص من ضجيج مجموعة مزعجة يكفي النقر على اسم المجموعة ثم النقر على علامة الإسكات Mute ببساطة.

4. لا تفقدوا المحادثات بعد اليوم

لا تخافوا بعد اليوم من فقدان أرشيف محادثاتكم، يكفي بالنسبة لمالكي أجهزة "أندرويد" النقر على menu ثم more ثم email chat. بينما يكفي مالكي "آيفون" النقر على الرقم المطلوب أرشفته ثم النزول إلى صفحة المعلومات حول الرقم ثم النقر على export chat.

العربي الجديد