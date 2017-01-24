لمتسخدمي "واتساب".. هذا الخبر سيفرحكم!

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أطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس آب ميزة جديدة تكشف للمستخدم بيانات تفصيلية عن أكثر شخص يتواصل معك عبر التطبيق.

وتكشف الخاصية الجديدة عن عدد الرسائل التي تم تبادلها مع الأصدقاء، فضلا عن عدد الصور والصور المتحركة جي إف.

وإليكم الطريقة:

اذا كنت من مستخدمي منصة IOS افتح قائمة الإعدادات "Settings" ثم "Data and Storage Usage" ثم "Storage Usage"، فتظهر قائمة بأسماء الأشخاص والمجموعات الذين تواصلت معهم مرتبة من أكثرهم تواصلا إلى أقلهم.

كما يمكن من خلال الضغط على أحد الأسماء، التعرف على عدد الرسائل التي أرسلها وعدد الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوثائق وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الحجم الذي شغلته تلك الرسائل على هاتفك الذكي.

أما بالنسبة لمستخدمي أندرويد فلا تستدعي العملية سوى خطوات بسيطة، إذ يكفي فتح تطبيق واتساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات "Settings"، والدخول منها إلى قسم المحادثة "Chat"، وتاريخ المحادثة "Chat History"، قم باختيار "Email Chat" وكأنك تريد إرسال محادثة بالبريد الإلكتروني، عندها يظهر التطبيق قائمة بأكثر الأشخاص الذين تواصلوا معك عبر واتساب.