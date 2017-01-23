احذر...هذه الرسالة تقتل الهاتف المحمول

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تسببت رسالة انتشرت بين مستخدمي هواتف "آيفون" في تدمير الجهاز، حيث تعمل على توقفه عن العمل، الأمر الذي نشر الرعب بين مستخدمي الجهاز.

وفقاً لما نشره موقع صحيفة "التايم" الأمريكية، اكتشف الرسالة بعض مستخدمي أجهزة "آيفون"، وتؤثر على أجهزة آيفون التي تحمل الإصدار القديم من نظام التشغيل iOS 10، ولا تؤثر على الإصدار الأحدث iOS 10.2.

تحتوي الرسالة على نص غير مفهوم، مكون من رموز الإيموجي التعبيرية "العلم، والرقم صفر، وقوس قزح"، والتي تتسبب في توقف الهاتف عن العمل إلى حين إعادة تشغيله.

تمكن الفرنسي "فنسنت ديسمورس" أحد مطوري نظام التشغيل iOS ، من اكتشاف هذه الثغرة، مشيرًا إلى أنها تسبب في تجميد الشاشة والأزرار لمدة قد تمتد من دقيقة إلى خمسة دقائق، بدون أن يفتحها مستقبلها، ولم يتمكن المطورون من الوصول إلى السبب الحقيقي وراء تأثير هذا النوع من الرسائل.

ومن جانبها نصحت شركة "أبل" مستخدميها بتنصيب أحدث نظام تشغيل لتفادي الوقوع فيها، حيث تكررت معاناة مستخدمي جهاز آيفون من هجمات تتسببت في إيقافه.