ننتندو توقف إنتاج جهاز "وي يو"

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أعلنت شركة ألعاب الفيديو اليابانية ننتندو أنها قررت وقف إنتاج منصة الألعاب "وي يو" التي طرحتها في الأسواق لأول مرة في 2012.

وقال ريجي فيلس آمي، الرئيس التنفيذي لننتندو في الولايات المتحدة، لموقع بوليجون المتخصص في ألعاب الفيديو إن "أسطورة زيلدا: بريث أوف ذي وايلد" سوف تكون آخر لعبة تطورها الشركة لهذه المنصة.

وأضاف أن "لقد وصلنا بالفعل إلى النهاية فيما يتعلق بجهاز وي يو."

ولم تحقق منصة "وي يو" لألعاب الفيديو نجاحا بعد طرحها في الأسواق مقارنة بالنجاح الذي حققته منصة "وي" الأصلية، لكن الشركة أعلنت منذ أيام عن طرح منصة جيدة باسم "سويتش" في مارس/ آذار المقبل.

وطُرحت لعبة "أسطورة زيلدا: بريث أوف ذي وايلد"، أحدث إصدارات ننتندو والأكثر مبيعا في تاريخ ألعاب الفيديو، للمرة الأولى في 2013.

لكن الإصدار الأحدث من اللعبة تأخر كثيرا، ومن المقرر أن تطلقه ننتندو على منصتي الألعاب "وي يو" وسويتش في نفس الوقت.

وأشارت الشركة اليابانية في وقت سابق إلى أنها سوف تستمر في تقديم الخدمات الخاصة بمنصة الألعاب"وي يو" عبر الإنترنت لمستخدمي المنصة، لكنها سوف توقف إنتاج مكونات المنصة.

وحققت ننتندو مبيعات بلغت عشرات الملايين من منصات ألعاب الفيديو منذ بداية عملها بهذا القطاع، إذ حققت مبيعات منصة الألعاب "جايم بوي" الصادرة عام 1989 حوالي 119 مليون نسخة.

وبلغت مبيعات منصة الألعاب المحمولة جايم بوي أدفانس، الصادرة عام 2001 قرابة 82 مليون نسخة.

كما باعت الشركة 154 مليون نسخة من منصة الألعاب "دي إس"، للاستخدام المتنقل، التي ظهرت في الأسواق عام 2004 حوالي 154 مليون نسخة.

وحققت منصة ألعاب الفيديو "وي"، التي أصدرتها الشركة عام 2006 ، مبيعات بلغت 102 مليون نسخة.

لكن منصة "وي يو" كانت الأقل مبيعا بين منتجات ننتندو برصيد مبيعات بلغ 13 مليون نسخة.