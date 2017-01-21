لماذا لا يحترق الماء؟

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يتساءل الكثير عن السبب في عدم احتراق الماء رغم أنه يتكون من عنصرين أحدهما قابل للاشتعال (الهيدروجين)، وآخر يساعد على الاشتعال (الأوكسجين)! الجواب ببساطة هو أن الماء مادة محترقة أساساً، لذا لا يمكننا إعادة حرق مادة محترقة، وحصلت عملية الاحتراق عندما اتحدت ذرة الأوكسجين مع ذرتي الهيدروجين لتشكيل جزيء الماء، حيث تم عندها تحرير كمية هائلة من الطاقة، والحصول على جزيء ماء ذي ثباتية أعلى، وطاقة أقل.

الجدير بالذكر أن الصواريخ تستخدم هذا التفاعل كمصدر للطاقة (تفاعل اتحاد الأوكسجين مع الهيدروجين، والذي ينتج عنه ماء وطاقة عالية).