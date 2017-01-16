هاتف ذكي يساعد صاحبه على اختيار الغذاء الجيد

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يسمح هاتف ذكي لشركة Consumer Physics مزود بمرسل SCiO لصاحبه بمعرفة الصيغ الكيميائية للمواد الغذائية والأدوية ومدى صلاحيتها.

ويتضمن مرسل SCiO الصغير الحجم الذي صممته شركة Analog Devices الأمريكية الكبرى مصدرا للضوء لإضاءة عينة من المواد هذه واسبكترومترا يعمل في مجال الأشعة تحت الحمراء لتسجيل الإشعاع الصادر من جزيئات المواد التي تحتوي عليها العينة.

ويحدد المرسل البصمة الكيميائية للمادة على أساس هذه الإشارات ويرسلها إلى خادم (سرفر) حيث تقارن هذه البصمة مع عدد هائل من البصمات التي تحتفظ بها قاعدة البيانات.

وعادة ما تستخدم الاسبكترومترات مثل تلك الموجودة في الجهاز المذكور في المصانع والمختبرات وتكون غالية الثمن نسبيا مع أن مصممين من شركة Consumer Physics استطاعوا تعديلها ليصلح تركيبها في هاتف ذكي وذلك خلال ثلاث سنوات.

وقد دمج المصممون مرسلهم في هاتف ذكي لشركة Changhong الصينية المنتجة للأدوات الكهربائية المنزلية وعرضوا منتجهم في معرض CES-2017 للإلكترونيات الاستهلاكية الذي أقيم في لاس فيغاس الأمريكية.

ولأجل معرفة التركيبة الكيميائية لمادة ما يجب وضع الهاتف الذكي على مسافة 10 ميليمترات تقريبا من تلك المادة. وتستغرق عملية التحليل ثواني معدودة فقط. ويستطيع الهاتف الذكي الجديد مثلا تحديد صلاحية الحليب ومدى حلاوة الثمار ونسبة الكحول في مشروب روحي وخلو طبق مع الطعام من المواد الضارة للجسم.