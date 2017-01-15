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كيف تستطيع ربح المال من خلال "الفيسبوك" ؟

15
JANUARY
2017
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سيبدأ "فيسبوك" في عرض الإعلانات ضمن الفيديوهات المنشورة على الموقع، وبالتالي فتح باب جديد لإيرادات عملاق المواقع الاجتماعية.

وستتيح هذه الخطوة الجديدة من فيسبوك للمعلنين فرصة نشر إعلاناتهم ضمن تسجيلات الفيديو، بالإضافة إلى منح الفيسبوك إياهم نسبة 55% من جميع الإيرادات، وفقا للتقارير.

وتعد نسبة تقسيم الإيرادات الجديدة المتاحة على الفيسبوك هي نفسها التي يحصل عليها ناشرو الإعلانات من موقع يوتيوب، مما يبين أن موقع فيسبوك يستلهم خبرة شركات التكنولوجيا الأخرى من خلال هذا التحديث الأخير.

وستكون مدة إعلانات الفيديو على فيديوهات فيسبوك 15 ثانية، وقد بدأت الشركة بالفعل في مراسلة المعلنين للبحث عن فرص جديدة للإيرادات، وفقا لـ Marketing Land.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، كان قد حظر عرض الإعلانات سابقا مع بداية تشغيل الفيديو المنشور على فيسبوك.

وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك لم تصدر إعلانا رسميا بإتاحة عرض إعلانات ضمن الفيديوهات المنشورة، ولكن تقول تقارير ReCode إن نائب المدير التنفيذي، دان روز، صرح بإمكان مناقشة توسيع رقعة الإعلانات على فيسبوك وتحقيق المزيد من الإيرادات.

وقد اختبر موقع فيسبوك بالفعل فكرة الإعلان ضمن البث المباشر، وسيعمل على تطبيق الأمر ذاته بالنسبة لمقاطع الفيديو المنشورة.

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