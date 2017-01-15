إنتبه ... تم العثور على ثغرة خطيرة في "فايبر" !

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كشف مواطن روسي عن ثغرة خطيرة في برنامج "فايبر" تمكن المستخدمين من الاستماع إلى أحاديث الآخرين، ووصف الاكتشاف على موقع habrahabr.ru.

وقال المشترك إن "شخصين يتحدثان عن طريق "فايبر"، سنسميهم (أ) و(ب). أثناء الحديث يتصل أحد الأشخاص بـ(أ) ولكن ليس عن طريق "فايبر" وإنما اتصال عادي. فيردّ (أ) على الاتصال وبالتالي اتصال (ب) يصبح قيد الانتظار.

وأضاف: "يقوم (ب) الذي أصبح قيد الانتظار بالضغط على زرّ قيد الانتظار مرتين، بعد ذلك (ب) يستطيع أن يسمع محادثة (أ)، ولكن لا يستطيع المشاركة فيها، و(أ) لا يعرف أن (ب) يستمع إليه وبعد الانتهاء من المحادثة يعود لفايبر ليكمل محادثته مع (ب)".

وتابع أن هذه المشكلة قد تحدث على أندرويد، أما iOS فلم يجربه.

وأشار المشترك إلى أنه أرسل المعلومات حول الخطأ إلى خدمة الدعم التقني لـ"فايبر"، وتم إصلاح المشكلة عندما أرسلوا له تحديث البرنامج، ولكن يمكن أن تواجه هذه المشكلة الأشخاص الذين لم يحدثوا البرنامج.