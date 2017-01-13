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بالصورة.. تسريب مواصفات "Galaxy S8"، هل من تقليد لـ"آيفون 7"؟

13
JANUARY
2017
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كشفت تسريبات جديدة صورا شبه مؤكدة لهاتف "Galaxy S8" الجديد من شركة سامسونغ الذي من المتوقع أن يعلن إطلاقه أواخر فبراير أو مطلع مارس المقبلين.
وأظهرت التسريبات الجديدة أن منفذ سماعات الصوت من قياس 3.5 ميليمتر سيبقى كما هو عليه في الجهاز الجديد، في حين كانت تقارير قالت إن سامسونغ ستقلد أبل وتلغي ذلك المنفذ.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع الهاتف الجديد بشاشة منحنية الطرفين، مع فجوة كبيرة للكاميرا في الواجهة الخلفية، تسمح بوجود كاميرا مزدوجة.

وراجت شائعات مؤخرا بشأن تخلي شركة سامسونغ عن منفذ السماعات في غالاكسي إس 8، ورجحت أن يتم وصل الجهاز بسماعات عبر خاصية بلوتوث على غرار ما فعلت شركة أبل في جهاز آيفون 7.

وتشير الصور المسربة إلى وجود أزرار ثلاثة على الجانب الأيسر من الهاتف، بما في ذلك مفاتيح الصوت وزر الاستعداد. وتقول تقارير إن الجهاز سيكون متوفرا في الأسواق في منتصف أبريل المقبل.

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