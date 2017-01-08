بعد 10 أعوام على آيفون.. هل بدأت النهاية؟

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قبل 10 أعوام في 2007 كشف الراحل ستيف جوبز الرئيس التنفيذي السابق لدى أبل عن الجيل الأول من هواتف آيفون التي لا ينكر أحد أنها غيرت الهواتف الذكية إلى الشكل الذي نراه اليوم.

لكن بعد عقد من الزمن، يبدو أن العصر الذهبي لهاتف آيفون أصبح في بداية النهاية مع دخول منافسين شرسين على رأسهم الهواتف الجوالة التي تعمل بنظام أندرويد.

والكلام عن تراجع آيفون ليس محض تحليل، لكنه مستند إلى أرقام إذ شهد عام 2016 لأول مرة في تاريخ أبل تراجع مبيعات الشركة من هاتف آيفون.

حيث أعلنت الشركة الأميركية منتصف العام الماضي عن تراجع مبيعات آيفون في الربعين الأول والثاني، ما أدى إلى تراجع الأرباح بواقع 27 في المئة إلى 7.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016.

وتراجع الطلب على هواتف آيفون منذ الربع الثاني في 2016 حينما أعلنت الشركة أول تراجع في مبيعاتها لهذه الهواتف منذ إطلاقها عام 2007، إذ انخفضت مبيعات أبل في كل من الصين وهونغ كونغ وتايوان بـ33 في المئة.

وحتى بعد كشف الشركة عن “آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس” لم تتحسن المبيعات، بل كانت الصورة السائدة بعد الكشف عن هذين الهاتفين أن أبل لم تعد قادرة على المجيء بأي جديد.

وما صعب المهمة على أبل دخول غوغل بقوة في المنافسة بإزاحة الستار عن هاتف “بيكسل” وهو أول جوال ذكي يحمل علامة غوغل التجارية.

وربما كانت أبل متجهة إلى الأسوأ لولا مشكلة انفجار البطارية التي عانى منها جهاز “غالاكسي نوت 7” الذي تطوره شركة سامسونغ المنافس الأبرز لأبل.

ومن المؤكد أن أبل تعوّل كثيرا على هاتفها الجديد سواء حمل اسم “آيفون 8” أو “آيفون 7 إس” الذي تشير التسريبات إلى أنه لن يكون مشابها لأي من هواتف آيفون السابقة.