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ماذا جرى؟! ملايين الهواتف تحرم من تطبيق "واتساب" مع دخول 2017

1
JANUARY
2017
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ودّع الملايين من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري (WhatsApp) "واتساب"، اليوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2016 مع دخول عام 2017، بعد أن طوّرت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

وأعلنت الشركة أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام "واتساب".

وكشفت الشركة قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق "واتساب" بدءاً من اليوم.

وأوضحت الشركة أن التطبيق سيتوقف عن هواتف ( iPhone 3GS/iOS 6) (آيفون "3 جي إس، التي تعمل بنظام التشغيل (iOS 6).

أما هواتف أندرويد فلن يعمل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها.

وأشارت إلى أن أصحاب هواتف "ويندوز فون 7" (Windows Phone 7) لن يكونوا قادرين على استخدام واتساب أيضاً.

وبالنسبة لأصحاب هواتف "بلاك بيري ونوكيا"، فإن التطبيق سيعمل فقط حتى يونيو/حزيران 2017 في إصدارات (BlackBerryOs ،10BlackBerry ،Nokia S40، Nokia Symbian S60).

وتأسس (WhatsApp) في عام 2009 على يد الأميركي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع "ياهو".

وتم إرسال 10 مليارات رسالة يومية على الـ WhatsApp في 2012.

وفي يونيو/حزيران 2013، أعلنت الشركة، أنها قد وصلت سجلاتهم اليومية الجديدة إلى 27 مليار رسالة.

وفي 19 فبراير 2014 اشترت شركة "فيسبوك"، (WhatsApp) بـ 19 مليار دولار أميركي.

huffington post 

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