مزايا 'واتس آب' الازرق التي جعلته يتفوق على نظيره الاخضر ..

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تعرف عليها!

وكالات- شاشة نيوز- يتفوق تطبيق "واتس آب بلس"، أو ما يعرف بالواتس الأزرق، بـ 5 خصائص تجعله أفضل من الرسمي، تدفعكم إلى تجربة استخدامه.

وإليك أهم هذه المزايا:

1. في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميغابايت.

2. تسطيع في واتس آب الأزرق تغيير "الثيم" أو الـ"استايل" الخاص بالواجهة.

3. النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتس آب الرسمي.

4. لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتس آب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق.

5. في واتس آب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة.