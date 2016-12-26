احذر نشر صور بطاقة صعود الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي!

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يمكن أن يواجه الشخص مشاكل عند نشره صورة لبطاقة صعود الطائرة بشكل عفوي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتعين إعادة النظر قبل عملية النشر.

وذكرت مجلة الطيران "أيروتيليجراف" إلى أنّ محبي عمل المقالب والغرباء يمكنهم الحصول على معلومات المسافرين الخاصة بك أو إساءة استغلالها وذلك من خلال الصورة، بحسب "إرم نيوز".

وعرض التقرير أنه في حال كان اسم الراكب ورقم الحجز مرئيا فربما يقوم طرف ثالث بالدخول على نظام الحجز وحتى إلغاء الرحلة كنوع من المقالب. ويحتمل أيضا أن يكتشفوا العنوان الإلكتروني للراكب ورقم هاتفه.

وتحذر المجلة من أن هناك الكثير من البيانات في الرمز الشريطي (بار كود) التي يمكن قراءته بمساعدة برنامج قراءة الرموز الشريطية وهو متوفر مجانا على الإنترنت. لذا فكر مرتين قبل نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "تويتر" لبطاقة صعود الطائرة كدليل على أن رحلتك المثيرة على وشك البدء.