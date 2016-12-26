تعرف كيف تجد هاتفك الضائع إذا كان بالوضع "الصامت"

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يفقد الكثيرون هواتفهم في المنزل أو في مكان العمل، وقد يجهل صاحب الهاتف في الكثير من الأحيان المكان الذي أضاع به هاتفه خصوصا إذا كان الهاتف بالوضع "الصامت".



ولتفادي تكرار حالة فقدان الهاتف في المستقبل، والبحث لفترة طويلة، بالأخص إذا كنت من محبي وضع الهاتف في حالة الصامت (silent mode) ، بحسب "مجلة الرجل"،



عليك القيام بالخطوات التالية:

أدخل إلى موقع غوغل وسجل دخولك. أكتب "Lost Phone" (أي هاتف ضائع). ضع كلمة المرور التي استخدمتها لحساب Play Store. سيحدد البرنامج موقع هاتفك الجوال. أضغط على كلمة "Ring" فيتصل البرنامج بهاتفك ويجعله يرن بصوت عال لمدة 5 دقائق. للاستفادة من هذه الخدمة يجب أن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت.