"سوبر ماريو رَنْ".. هل يهزم البوكيمونات؟

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لا مفر من المقارنة بين "سوبر ماريون رَن" و"بوكيمون غو"؛ فسوبر ماريو انطلق ليتبع خطوات بوكيمون غو التي حققت أعلى نجاح هذا العام في مجال تطبيقات الألعاب على الهواتف.

يتشارك التطبيقان بعض السمات، مثل أنهما يستفيدان من شعبيّة شركة نينتندو، كما أن الجميع انتظرهما بفارغ الصبر قبل إصدارهما. مع ذلك، يبدو أن على سوبر ماريو رَن بذل الكثير من المجهود كي يُحاكي النجاح الباهر الذي حققه بوكيمون غو قبله، حيث بلغ عدد لاعبيه النشطين في الصيف ما يزيد على 100 مليون؛ فهل تحقق نينتندو الإنجاز مرة أخرى؟ لنرى الاحتمالات.

نعم، لأن سوبر ماريو هي اللعبة التي تلعب على النوستالجيا التكنولوجيّة بامتياز؛ تستمد هذه القوة لعبتها من كلمة واحدة: ماريو. هذا سبب كاف، بالإضافة إلى صيت نينتندو، لجَذب اللاعبين. استفادت بوكيمون غو أيضًا من هذه الناحية النوستالجيّة التكنولوجيّة، فاللاعبون يتملّكهم حنين للألعاب التي سبق ولعبوها خلال طفولتهم أو مراهقتهم. بدون البوكيمون، ما كان للعبة أن تحقق مثل هذا النجاح؛ كما أن تعلّق اللاعبين ببيكاتشو حقق لنينتندو مكاسب ضخمة. الآن، يستطيع ماريو انتهاج المسار نفسه بل وحتى يستطيع أن يذهب أبعد من بوكيمون غو.

لا، لأن هناك اختلافا اقتصاديا بين اللعبتين؛ بوكيمون غو تطبيق مجاني ولكنّه يدرّ أرباحًا. فهو يقوم اقتصاديًا على ما يدفعه اللاعبون لتسهيل مطاردة البوكيمون. كما أن شركة "نيانتيك"، من جهة أخرى، تعقد شراكات مع بعض الماركات التي تدفع أموالًا حتى تظهر متاجرها في اللعبة؛ مثل مطاعم ماكدونالدز في اليابان. في الولايات المتحدة، اقترحت بعض مقاهي سلسلة ستاربكس تقديم مشروبات مخصصة لبوكيمون غو، وللاعبين حتى يظهر إعلان لها في التطبيق. بعد ثلاثة أشهر من إطلاقها، أي بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كانت اللعبة قد حققت بالفعل ما يزيد على 600 مليون دولار. اليوم، بسبب تناقص عدد لاعبيها بالملايين، تجني بوكيمون غو أرباحًا أقل، ولكنها تظل ضمن التطبيقات الأكثر ربحاً على نظامي "أي أو إس" وآندرويد.

أما النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوبر ماريو رَن فهو يشبه أي لعبة عاديّة تُباع بشكل فَردي. المستويات الثلاثة الأولى مجانية، أما بعد ذلك فهناك 19 مستوى، ويجب دَفع 9.99 يورو للوصول إليها. وهو ثمن أعلى إلى حد ما من المُعتاد في ألعاب الهواتف الذكيّة.

في الواقع، تستطيع سوبر ماريو رَن تحقيق 71 مليون دولار كأرباح خلال أول شهر من إطلاقها، وفقاً لشركة سنسور تاور للتحليلات، أي موفقة ما يقارب 7 ملايين مستخدم على دَفع رسوم الدخول للعبة. يجب أن نقارن هذا الرقم بما حققته بوكيمون غو خلال شهرها الأول: أكثر من 143 مليون دولار.

من الملاحَظ أن نجاح سوبر ماريو رَن سيفيد نينتندو أكثر من نجاح بوكيمون غو. فالأمر هنا يتعلق بلعبة "منزليّة"، لأن نينتندو نفسها هي التي طورتها مع شركة دينا DeNA وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في سوق ألعاب الهواتف في اليابان. أما بوكيمون غو فقد طورتها نيانتيك، وهي شركة كانت تابعة فيما سبق لغوغل، بالتعاون مع شركة بوكيمون التي تمتلك نينتندو 30% منها.

لا، لأن اللعبة مقصورة حتى الآن على آيفون وآيباد فقط، حتى إذا كان إطلاقها على آندرويد بات منتظراً في القريب العاجل؛ وقد بررت نينتندو قيامها بذلك لأسباب أمنيّة. فقرصنة ألعاب الهواتف أكثر انتشاراً على الآندرويد من الآي أو إس. من المرجّح أيضاً أن تكون نينتندو قد فضّلت اقتحام عالم مالكي الآيفون أولاً لأنهم عادةً ما يكونوا ميالين أكثر لدفع أموال في هذه التطبيقات عن مستخدمي أجهزة الآندرويد. ولكن هذا يحرم نينتندو من شريحة كبيرة من الجمهور؛ لأن آندرويد اليوم يمثّل 87% من الهواتف الذكيّة المُستخدمة في العالم في مقابل 11% لآي أو إس.

إطلاق بوكيمون غو أيضًا تمّ على مرحلتين، باختلاف الوقت والبلد. اضطر الفرنسيون مثلًا انتظار أسبوعين كي يتمكّنوا من تَحميل التطبيق؛ بيد أن اللعبة كانت متوفرة على الآندرويد والآي أو إس على حد سواء.

لا، لأنها لعبة أقل ابتكارًا. لماذا حققت بوكيمون غو كل هذا النجاح؟ بسبب طابعها المبتكَر؛ فمن خلالها تعرّف الجمهور على مفهوم الواقِع المعزز حيث تختلط عناصر افتراضية بأخرى واقعيّة. إن خاصيّة التقاط وظهور البوكيمون على الكاميرا قد ساهمت بشكل كبير في أن تتمتع اللعبة بشعبيّة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أُغرِقَت سريعاً بكم هائل من صور البوكيمونات في أماكن غير مألوفة مثل الشارع أو المقلاة أو حتى الحمّامات.

كما تستخدم اللعبة بنجاح خاصيّة التتبع الجغرافي للهاتف مما يتيح للاعبين مزيداً من الاجتماعيّة بمشاركة الأصدقاء أو الغرباء اللعب ومطاردة البوكيمونات النادرة في الأماكن نفسها. كان من الشائع، لأسابيع، أن نرى مجموعات كبيرة من اللاعبين تجوب شوارع المدن الكبرى في العالم وأعينهم مركّزة على شاشة هاتفهم.

أما سوبر ماريو رَن فهي لعبة أكثر كلاسيكيّة ومبدأها بسيط: ماريو يجري ويتجنّب الاصطدام بالحواجز الصغيرة، ويساعده في ذلك اللاعب كي يقفز ويهاجم الأعداء. لا لزوم إذن للتندّر على الأمر على الإنترنت، ولن نرى ملايين الأشخاص يخرجون إلى الشوارع ولن نقضي الوقت كله نتحدث عن الأمر بوصفه ظاهرةً اجتماعية كما فعلت وسائل الإعلام مع بوكيمون غو في الصيف.

نعم، لأن سوبر ماريو رَن لعبة أفضل. فقدت بوكيمون غو عشرات الملايين من المستخدمين منذ الصيف. ومنذئذ تحاول نيانتيك تجديد الاهتمام باللعبة عن طريق تقديم أحداث جديدة مثل الهالوين والكريسماس مثلًا، أو إتاحة بوكيمونات جديدة لالتقاطها. بوكيمون غو لعبة مبتكرة ولكنها تجد صعوبة كبيرة في أن تجدد نفسها. أما مع سوبر ماريو، من الصعب أن ينتاب اللاعب الملل، خاصةً مع وجود 24 مستوى تتفاوت صعوبة التحديّات فيها. كما صرّح أحد الصحافيين الذين أُتيحَت لهم تجربة اللعبة "اللعبة تتطلب صبرًا وممارسة. ويجب إعادة بعض المستويات لمعرفة كيفيّة تخطّي التحديات". إذا افتقرت سوبر ماريو رَن إلى الابتكار، فهي رغم كل شيء لعبة جيدة.