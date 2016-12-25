living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تغيرات جذرية على آيفون 8 ستذهلك تعرف عليها

25
DECEMBER
2016
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قد يصبح المستقبل خاليا من كابلات شحن السلكية للهواتف، في حال كانت الشائعات صحيحة بأن آبل تعمل على ابتكار طريقة شحن لاسلكية فريدة لآيفون 8.
حيث يُعتقد أن شركة Energous الناشئة في كاليفورنيا تعمل على تصميم جهاز إرسال للشحن اللاسلكي متوسط المدى، ويمكن أن يعمل لمسافات تصل إلى 4.5 أمتار.

ومن المتوقع أن يُطلق الجهاز خلال النصف الأخير من عام 2017، وذلك بالتزامن مع الإصدار المتوقع لـ 3 نماذج جديدة من هاتف آيفون.

وذكر المحلل لويس بيسنيز، المُعيّن من قبل Apple Insider، أنه يوجد عدد من الاتصالات بين آبل و Energous. كما قال إن السيد بيلي مانينغ الذي كان يعمل في شركة آبل لمدة 7 سنوات، انتقل ليعمل كمدير للعمليات التنظيمية في شركة Energous في سبتمبر/أيلول 2016.

صممت شركة Energous سابقا منصة "WattUp" المخصصة لاستخدام هوائيات صغيرة لنقل الطاقة إلى مسافات طويلة إلى حد ما. وتعمل هذه الهوائيات على مسافات أكبر من وسائل الشحن اللاسلكية الحالية، والتي تعتمد على أسلاك "لفائف" الشحن اللاسلكي التقليدية.

ويتم التحكم بعملية الشحن من قبل البرمجيات، وهذا يعني قدرة المستخدمين على تحديد الأجهزة المستقبلة للطاقة، وخلق جداول خاصة بالشحن.

وقدمت شركة آبل طلبا لبراءات الاختراع يشير إلى أن "جهاز الشحن اللاسلكي" سيكون مماثلا لشاحن البلاستيك اللاسلكي المستخدم من قبل ساعة آبل. وتتفق هذه الخطوة مع التخمينات التي تقول إن آيفون 8 سيكون بهيكل زجاجي من أجل دعم الشحن اللاسلكي.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الشركة التايوانية Foxconn Technology، تعمل على تصميم وحدات شحن لاسلكية لهاتف أيفون 8 القادم.

وقال المحلل مينغ تشي كو: "نحن نعتقد أن واحدة من أهم أسباب عودة جهاز أيفون الجديد إلى الغلاف الزجاجي هو دعم الشحن اللاسلكي، ونتوقع أن تكون شركة Pegatron المورد الحصري للشاحن اللاسلكي".

وقد تساهم فكرة الشحن اللاسلكي في حل مشكلة حقيقية تتعلق باستخدام سماعات الرأس، حيث لا يمكن شحن الهاتف واستخدام منفذ السماعات في نفس الوقت، وذلك بعد أن أصبح المنفذ واحدا في آيفون 7.

وتنصح بعض المواقع التكنولوجية مستخدمي آيفون بالتريث قبل استبدال الهاتف بالنسخة الحديثة، وانتظار نموذج العام المقبل الذي يوافق الذكرى السنوية الـ 10 لهاتف آبل الثوري

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2016. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout