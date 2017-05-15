إنريكي يساند جوميش ويتمنى خسارة ريال مدريد

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نجح نادي برشلونة في الفوز على مضيفه لاس بالماس بالجولة الـ37 من الدوري الإسباني هذا الموسم حيث انتهت المباراة بفوز العملاق الكتالوني بنتيجة 4-1.

جاء الهدف الأول من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا بالدقيقة 25 ثم نجح سواريز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0، وفي الشوط الثاني سجل بيجاس هدف بالماس الوحيد ثم نجح نجم السامبا في تسجيل هدفه الثاني بالدقيقة 67 وأكمل الهاتريك بالدقيقة 71.

وفي تصريحات المدرب لويس إنريكي بعد المباراة قال: "نشعر بالرضى بعد تحقيق فوز برباعية خارج الديار، قدمنا مباراة جيدة وجميع اللاعبين نجحوا اليوم، جوميش دائمًا ما يقدم أداء جيد في أي مركز هو لاعب رائع".

وتحدث عن إصابة ماسيكرانو قبل المباراة قائلًا: "إصابة ماسكي ليست خطيرة ولكنه شعر ببعض الألم بالتدريبات قبل اللقاء وقررنا الدفع بمارلون لقد قدم أداء جيد اليوم وكذلك لوكاس ديني الذي شارك في مركز الظهير الأيمن".

وحول مباريات ريال مدريد قال: "سيخوضون مباراتان خارج ملعبهم وقد يفقدوا بعض النقاط، سيلتا فيجو فريق قوي على ملعبه".

يذكر أن العملاق الكتالوني لا يزال متصدر قائمة الترتيب برصيد 87 نقطة بينما يتواجد النادي الملكي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف ولكن تتبقى له مباراة مؤجلة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل