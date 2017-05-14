جمهور إنتر ميلانو "ذهب لتناول الغداء"

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تركت جماهير إنترناسيونالي ملعب سان سيرو خلال الشوط الأول من مواجهة فريقها أمام ساسولو بداعي الذهاب لتناول الغداء، ليخسر فريقهم 2-1 أمام ضيفه ساسولو، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وفشل قرار إقالة المدرب ستيفانو بيولي في تحفيز الفريق الذي فشل في تحقيق الانتصار في آخر ثماني مباريات بالدوري، وحصد نقطتين فقط خلال هذه المباريات.

وسجل بيترو إيميلو هدفي ساسولو بينما تراجع إنترناسيونالي للمركز الثامن في ترتيب المسابقة، مبتعدا بمركزين وأربع نقاط عن أخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي قبل جولتين من النهاية.

واستقبلت جماهير انترناسيونالي الفريق بلافتات حملت واحدة منها عبارة "موسم 2016-2017. يجب أن نتسامح وننسى ما حدث خلاله".

وبعد نحو 25 دقيقة حينما كان التعادل السلبي مسيطرا على المباراة، خرج عدد كبير من الجماهير وتركوا لافتة أخرى كتب عليها "أنتم لا تستحقون مساندتنا. حضرنا لنلقي التحية عليكم وسنذهب الآن لتناول الغداء".

وأهدى إنترناسيونالي هدف التقدم لساسولو في الدقيقة 36 عندما فقد المدافع جيسون موريلو الكرة، وسدد إيميلو من حافة منطقة الجزاء.

وبات الأمر أكثر صعوبة لإنترناسيونالي عندما ضاعف إيميلو النتيجة بتسديدة من مدى قريب بعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق.

وقلص إيدر النتيجة بتسديدة قبل النهاية بعشرين دقيقة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وعاد إنترناسيونالي للمباراة لفترة قصيرة لكنه لم يستمر في المحاولة ليحسم ساسولو نتيجة اللقاء.