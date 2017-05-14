قناصة في المدرجات لإيقاف ميسي

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قال كيكي سيتين مدرب نادي لاس بالماس في تصريحات صحفية استعدادا لمواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليغا اليوم الأحد، بأن ميسي لا يمكن إيقافه إلا باستخدام قناصة.

وتحدث سيتين، بكثير من الاحترام والتقدير عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، وجاء في تصريحات سيتين مازحا: "ميسي لا يمكن إيقافه حين يكون في يومه، ليس هناك من حل سوى استخدام قناصة في المدرجات".

وأضاف سيتين بأن الخروج بنقطة واحدة من لقاء برشلونة سيجعله سعيدا، وبالطبع سعيدا أكثر إن نجحنا في الفوز.

يذكر أن برشلونة هو متصدر ترتيب الليغا حتى اللحظة وله نفس عدد نقاط غريمه ريال مدريد الوصيف، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام سيلتا فيغو.