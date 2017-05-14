مدرب لاس بالماس: الحل الوحيد لإيقاف ميسي هو قناصة بالمدرجات

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يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة الجولة الـ37 من الليجا هذا الموسم حيث سيحل ضيفًا على لاس بالماس مساء الأحد المقبل من أجل الفوز ومواصلة الصراع على لقب الدوري.

يتصدر النادي الكتالوني قائمة الترتيب متفوقًا على الغريم ريال مدريد بفارق الأهداف ولكن تتبقى للنادي الملكي مباراة مؤجلة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل.

وفي تصريحات كيكي سيتيين مدرب لاس بالماس اليوم قال: "حتى تنجح في إيقاف ميسي يجب أن تمتلك قناصة في المدرجات، لا يوجد حل آخر، الأمر يصبح أصعب حينما يشارك الثلاثي الهجومي MSN كامل".

وأضاف: "بالطبع سأكون في غاية السعادة إن نجحنا في تحقيق الفوز أو التعادل، سنرى ما سيحدث في المباراة غدًا".

يذكر أن الفريق الكتالوني قد تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا والذي سيواجه به ديبورتيفو ألافيس يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب فيستني كالديرون بالعاصمة مدريد.