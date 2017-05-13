living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايرن ميونخ يحول تأخره برباعية لفوز 5/4 أمام لايبزيج

13
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

 

حقق بايرن ميونخ بطل الدورى الألمانى، فوزا مثيرا على مضيفه لايبزيج بنتيجة 5 - 4، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة 33 من البوندزليجا

افتتح مارسيل سابيتسر التهديف مبكرا لفريق لايبزيج فى الدقيقة الثانية على انطلاق اللقاء، قبل أن يدرك النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ولكن نجح تيمو ويرنير من منح التقدم لفريق لايبزيج من جديد فى الدقيقة 29 لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

استمر تفوق لايبزيج فى الشوط الثانى ونجح من تعزيز تفوقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 47 عن طريق يوسف بولسن، قبل أن يقلص تياجو الكانتارا النتيجة للفريق البافارى بتسجيله الهدف الثانى للفريق البافارى فى الدقيقة 60، ولكن عاد من جديد ويرنير ليسجل الهدف الرابع لفريق لايبزيج والهدف الثانى له فى الدقيقة 65.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة من جانب بايرن ميونخ الذى نجح فى قلب الطاولة على لايبزيج بتسجيله ثلاثية عن طريق ليفاندوفسكى، ألابا وأريين روبن فى الدقائق 84، 90 و 95 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 79 فى صدارة البوندزليجا بينما توقف رصيد لايبزيج عن النقطة 66 فى المركز الثانى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout