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حقق بايرن ميونخ بطل الدورى الألمانى، فوزا مثيرا على مضيفه لايبزيج بنتيجة 5 - 4، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة 33 من البوندزليجا

افتتح مارسيل سابيتسر التهديف مبكرا لفريق لايبزيج فى الدقيقة الثانية على انطلاق اللقاء، قبل أن يدرك النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل فى الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ولكن نجح تيمو ويرنير من منح التقدم لفريق لايبزيج من جديد فى الدقيقة 29 لينتهى الشوط الأول بتلك النتيجة.

استمر تفوق لايبزيج فى الشوط الثانى ونجح من تعزيز تفوقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 47 عن طريق يوسف بولسن، قبل أن يقلص تياجو الكانتارا النتيجة للفريق البافارى بتسجيله الهدف الثانى للفريق البافارى فى الدقيقة 60، ولكن عاد من جديد ويرنير ليسجل الهدف الرابع لفريق لايبزيج والهدف الثانى له فى الدقيقة 65.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة من جانب بايرن ميونخ الذى نجح فى قلب الطاولة على لايبزيج بتسجيله ثلاثية عن طريق ليفاندوفسكى، ألابا وأريين روبن فى الدقائق 84، 90 و 95 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 79 فى صدارة البوندزليجا بينما توقف رصيد لايبزيج عن النقطة 66 فى المركز الثانى.