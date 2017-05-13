بالصورة: بوفون "يدخن" بعد التمرين.. وصحافة إيطاليا تنتفض

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فتحت وسائل الإعلام الإيطالية ملف تدخين لاعبي فرقها مجدداً، عقب انتشار صورة للحارس الدولي جيانلويجي بوفون، وهو يدخن عقب فراغه من حصة تدريبية ليوفنتوس.



والتقطت عدسات المصورين بوفون وهو يدخن سيجارة رفقة أحد أصدقائه عقب نهاية الحصة التدريبية ليوفنتوس صباح الخميس، وانتشرت الصورة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع بقاء أسبوعين على خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، وإمكانية تحقيقه الثلاثية التاريخية كونه يتصدر الدوري بفارق مريح، ويستعد لخوض نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو.



واسترجعت الصحف الإيطالية صور ماريو بالوتيلي، المهاجم المثير للجدل، وهو يدخن السجائر والشيشة في أكثر من مناسبة، معتبرة إن هبوط مستوى "سوبر ماريو" بسبب عدم التزامه خارج الملعب.



وسبق أن صرح البلجيكي رادا ناينغولان متوسط ميدان روما بأنه مدخن شره، رافضاً إخفاء عادة التدخين، وقال: أنا لا أشعر بالخجل من تدخين السجائر ولا أريد إخفاء تلك العادة، نعم لدي أطفال وأريد أن أكون مثالاً جيداً لهم، لكن في الناحية الأخرى أن لاعب كرة قدم متميز، وأقدم كل ما لدي داخل أرض الملعب والجميع يعرف ذلك، ويعرفون تماماً أنني مدخن.



ولم يكن التدخين مستنكراً في أوساط كرة القدم الإيطالية إلا في الأعوام الأخيرة، وكان مارتشيلو ليبي مدرب يوفنتوس والحائز على كأس العالم 2006 مع إيطاليا يدخن سيجارته على خط التماس خلال متابعة المباريات، وكذلك كان يفعل مواطنه كارلو أنشيلوتي وجيانلوكا فيالي مدرب تشيلسي السابق والأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب إنتر السابق ومنتخب مصر الحالي.