في واقعة طريفة..كوستا ولويز يختطفان كونتي بعد التتويج بالبريميرليغ (فيديو)

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أقدم دييغو كوستا ودافيد لويز ثنائي تشيلسي على خطف مدربهما أنطونيو كونتي من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تتويج البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرلييغ).

وحصد تشيلسي لقب البريميرليغ للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه أمس الجمعة، على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف من إمضاء البلجيكي ميشي باتشواي، في المرحلة الـ 37 (قبل الأخيرة) من الدوري.

وأجرى كونتي مؤتمره الصحفي بعد المباراة بكل سلاسة، قبل أن يقتحم كوستا ولويز القاعة ويختطفا المدرب الإيطالي، وذلك لرغبتهما في العودة إلى لندن في أسرع وقت ممكن للاحتفال باللقب.