ما هو المبلغ القياسي الذي سيحصل عليه تشيلسي بعد التتويج بلقب "البريميرليغ"؟

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن المبلغ الذي سيحصل عليه نادي تشيلسي بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) لموسم 2016/2017.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي اللندني سيحصل على 150 مليون جنيه إسترليني بعد التتويج بلقب البريميرليغ للمرة السادسة في تاريخه، ويعد هذا المبلغ الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة بيع حقوق بث الدوري التي أبرمت مؤخرا، هي التي ساهمت في حصول تشيلسي على هذا المبلغ القياسي.

وحصد "البلوز" لقب البريميرليغ، عقب فوزه أمس الجمعة، على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف من إمضاء البلجيكي ميشي باتشواي، في المرحلة الـ 37 (قبل الأخيرة) من الدوري