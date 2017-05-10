living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوفنتوس يتجاوز موناكو..ويتأهل لنهائي الأبطال للمرة التاسعة

10
MAY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبر يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في كارديف، للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما فاز في مباراة ذهاب نصف النهائي على حساب موناكو الفرنسي، وبمجموع 4-1، بعدما انتصر في الإياب بهدفين نظيفين.

يوفنتوس يقتل الأحلام
دخل موناكو اللقاء بحماس شديد محاولاً خطف هدف التقدم لتذليل الفارق، وبالفعل كاد كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول، حين ارتطمت كرته بالعارضة لكن الحكم رفع راية التسلل، ليُعلن موناكو عن نواياه الهجومية، وفي الدقيقة التاسعة اضطر مدرب اليوفي ماسيمليانو أليغري إلى إجراء تبديل اضطراري بإخراج الألماني، سامي خضيرة، وإدخال الإيطالي، كلاويدو ماركيزيو.

ردّ يوفنتوس بعد ذلك بهجمات متتالية، فأضاع الأرجنتيني غونزالو إيغوايين هجمة خطيرة بفضل تألق الحارس دانييل سوباسيتش، الذي عاد بعد دقيقتين ووقف سداً منيعاً لانفرادية مواطنه ماريو ماندزوكيتش ليساعده زميله بنجامين مندي في إبعاد الخطر، لكن المهاجم الكرواتي استغل بعدها عرضية البرازيلي داني ألفيش في الدقيقة 26 ليسدد برأسه نحو المرمى، غير أن حامي عرين موناكو أنقذها في المرة الأولى ليتابعها ماندزويكتش في الشباك.

حاول بعدها موناكو معادلة الكفة وضغط بشكل كبير، لكن يوفنتوس رد بهجمتين خطيرتين عن طريق إيغوايين ومواطنه باولو ديبالا، ليحصل اليوفي على ضربة ركنية خلصها الحارس إلى خارج منطقة الجزاء فقابلها داني ألفيش بتسديدة "عَ الطاير".

موناكو يسجل ويغادر
في الشوط الثاني لم تتبدل الأمور في الدقائق الأولى، وتبادل الطرفان الكرة من دون تشكيل خطورة كبيرة حتى الدقيقة 66، حين كاد مبابي أن يسجل هدف موناكو الأول، لكن العملاق بوفون كان في الموعد وخلّصها ببراعة إلى ضربة ركنية، لكن اللاعب ذاته أصرّ على التسجيل في شباك أفضل الحراس عبر التاريخ، ونجح في الدقيقة 69، ليتلقى السيدة العجوز بذلك أول هدف منذ مباراة إشبيلية في دور المجموعات.

وقدم يوفنتوس مستوى مميزاً في مباراتي الذهاب والإياب، وبلغة الأرقام سيطر على الكرة في المواجهة الأخيرة على أرضه بنسبة 47% مقابل 53% لموناكو، لكن ذلك لم يمنع أصحاب الدار من تسديدة 15 كرة على المرمى مقابل 10 لموناكو، ورغم خروج الفريق الفرنسي من البطولة، إلا أن القبعة ترفع له من دون شك بعد وصوله لهذا الدور بشكل غير متوقع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout