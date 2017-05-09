كوستا يحقق أرقام قياسية في فوز تشيلسي

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حقق دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، رقمين رائعين بعد هدفه الذي سجله اليوم في شباك ميدلزبره.

وانتهت مباراة تشيلسي وميدلزبره، بنتيجة 3-0، والتي أُقيمت بملعب ستامفورد بريدج، وسجل الأهداف كوستا وماركوس ألونسو ونيمانيا ماتيتش.



وأصبح كوستا أول لاعب في الدوري الإنجليزي، يسجل 7 أهداف افتتاحية.

كما يُعد اللاعب الإسباني بهدفه اليوم 3 لاعب لتشيلسي يسجل أكثر من 20 هدفًا في موسمين، بعد جيمي فلويد هاسلبانك، حيث سجل في موسمي 2000-2001، و2001-2002، بالإضافة ديدييه دروجبا، الذي سجل أكثر من 20 هدفًا في موسمي 2006-2007، و2009-2010.

فيما وصل تشيلسي بفوزه اليوم، إلى النقطة 84، قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري، ويحتاج فقط لـ 3 نقاط، للتتويج رسميًا باللقب السادس في تاريخه بعض النظر عن نتائج توتنهام الذي يحل ثانيًا.