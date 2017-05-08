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مورينيو: سعيد بفرحة جماهير آرسنال بعدما أبكيتهم كثيرا

8
MAY
2017
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أعرب مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن رضاه من أداء لاعبيه رغم خسارة فريقه 0-2 أمام مضيفه آرسنال في قمة مباريات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي المماز لكرة القدم (بريميير ليغ) اليوم الأحد.


واضطر مورينيو لإجراء سبعة تغييرات على قائمة فريقه الأساسية اليوم الأحد، قبل خوض يونايتد مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام ضيفه سلتا فيغو الإسباني الخميس المقبل، وهو ما أثر بالسلب على مستوى فريقه، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم.


وقال مورينيو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "جئنا إلى هنا (ملعب الإمارات) من أجل الفوز، سنحت لنا بعض الفرص للتهديف في الشوط الأول، ولكننا عجزنا عن ترجمتها إلى أهداف".


وأوضح مورينيو: "فرضنا سيطرتنا على أغلب فترات الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني شهد سيطرة متبادلة من كلا الفريقين واستغل آرسنال الفرص التي أتيحت له لهز الشباك ليحسم الأمور لصالحه في النهاية".


أضاف مدرب يونايتد: "آرسنال أحرز هدفه الأول بطريقة لا تتكرر كثيراً، قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر بعدها بثلاث دقائق، ولكننا صارعنا بقوة وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق أثرت بالسلب علينا".


وأثنى مورينيو على لاعبيه الذين خاضوا مباراة اليوم وفي مقدمتهم واين روني ومايكل كاريك، اللذين أشار إلى أن خبرتهما قدمت الإضافة المطلوبة للفريق.


وكشف مدرب يونايتد أن "إهدار لاعبيه للفرص السهلة كلف الفريق فقدان الكثير من النقاط السهلة، وهو ما ساهم في تراجع ترتيب يونايتد بجدول المسابقة، ليصح مطالباً بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لضمان الصعود لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".


وتحدث مورينيو عن الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي آرسين فينغر عليه في مواجهاتهما المباشرة بالمسابقة التي بلغت 13 مباراة، وقال: "ليس مبهراً أن يكون هناك هذا الكم الهائل من المباريات، وتكون هذه هي المباراة الأولى التي يفوز فيها فينغر علي".


وأضاف المدرب البرتغالي: "للمرة الأولى أخرج من ملعب الإمارات والجماهير تبدو سعيدة، إنني أكن كل التقدير والاحترام لجماهير آرسنال وأشعر بسعادة لأنها ستقضي ليلة سعيدة اليوم.. إنهم يستحقون ذلك".


وتجمد رصيد يونايتد، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 65 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال.


في المقابل، ارتفع رصيد آرسنال إلى 63 نقطة في المركز السادس، علماً بأنه لعب مباراة أقل في البطولة من يونايتد وسيتي.

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