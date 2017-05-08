أرسنال يحطم 3 أرقام لمانشستر يوناتيد بفوز واحد

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نجح نادي أرسنال في تحقيق فوز صعب على ضيفه مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز الجولة الـ36 هذا الموسم وذلك حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الجانرز على ملعب الإمارات.

جاء الهدف الأول عن طريق تشاكا بالدقيقة 54 بعد تسديدة قوية خدعت دي خيا بعد تغيير الإتجاه، ولم يمر الكثير حتى نجح الإنجليزي داني ويلبيك في تسجيل الهدف الثاني في مرمى فريقه السابق بالدقيقة 57 من رأسية رائعة.

ولكن من جانب آخر لم يكن ذلك الفوز مجرد ثلاث نقاط على كتيبة الشياطين الحمر والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وسنعرض لكم أبرز الأرقام:

1- انتهاء سلسلة اللاهزيمة ليونايتد بعد 25 مباراة خاضها سبشيال وان دون خسارة في مختلف المسابقات.

2- الفوز الأول الذي يحققه أرسنال بملعبه أمام مانشستر يونايتد منذ نوفمبر2001

3- المباراة الأولى التي يتلقى بها الريد ديفلز أكثر من هدف منذ الخسارة أمام تشيلسي بالنصف الأول من الموسم الحالي بنتيجة 4-0.

يذكر أن الجانرز بعد ذلك الفوز في المركز السادس برصيد 63 نقطة بينما يبقى مان يونايتد في المركز الخامس برصيد 65 نقطة وفارق 4 نقاط عن الجار مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.