كارل مسعد يرفع العلم اللبناني على منصة التتويج في بطولة بريطانيا للفورمولا 4

A + A -

افتتح السائق اللبناني كارل مسعد سجله من منصات التتويج في جولة ثروكستون من بطولة بريطانيا للفورمولا -4، ليكون بذلك أول سائق لبناني وعربي يحقق هذا الإنجاز في سباقات الفورمولا -4 الخاضعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في أوروبا.

ودخل مسعد ثالث جولات الموسم، واضعا خلفه الجولتين الافتتاحيتين، مدركا في الوقت ذاته أن السرعة التي أظهرها في سباقاته الأولى في الفورمولا -4، كفيلة بأن تثبت أقدامه على عتبات منصات التتويج بمواجهة نخبة السائقين في هذه البطولة العالمية.

وأُقيمت التجارب التحضيرية لهذه الجولة منذ بضعة أيام، واستفاد منها مسعد لتعزيز ثقته بنفسه والسيارة. لكن اتزان السيارة في الحصة التأهيلية لم يلائم مسعد، فتأهل بالمركز الثامن للسباق الافتتاحي للجولة السبت. ورغم ذلك حافظ كارل على تركيزه، ودخل السباق بمعنويات عالية لبلوغ منصة التتويج.

وعند انطلاق السباق، استغل كارل سرعته وموهبته في التجاوزات ليشق طريقه متخطيا أبرز السائقين على الساحة الأوروبية، ويفي بوعده بعدم الانتظار طويلا قبل رفع العلم اللبناني على منصة التتويج في بريطانيا.

وقال مسعد: "لم تكن الحصة التأهيلية موفقة لنا، عانينا قليلا من انزلاق مؤخرة السيارة ومعايير الضبط، لذا لم أكن مرتاحا داخل السيارة في المقطع الأخير للحلبة، لكن رغم ذلك كنت أعرف أنني سريع هنا".

وأضاف: "انطلقت من المركز الثامن وكانت معركة رائعة من اللفة الأولى مع أفضل السائقين. وصلت إلى المركز الثالث في اللفة الخامسة، ومن ثم ركزت على الحفاظ على مركزي والابتعاد عن السائقين خلفي".

وأكمل: "تحقيق منصة التتويج الأولى أمر رائع، ويعطيني دفعة معنوية كبيرة خاصة أن سرعتنا جيدة كما رأينا في السباقات السابقة. لا يسعني الانتظار للعودة إلى الحلبة والمنافسة مع هؤلاء السائقين المميزين في السباقين الثاني والثالث غدا!".

وسيُقام السباقان الثاني والثالث لجولة ثوركستون من بطولة بريطانيا للفورمولا -4 الخاضعة للاتحاد الدولي للسيارات، يوم غد الأحد، وسينطلق فيهما كارل من المركزين الرابع والثامن تواليا.