"آخر قياصرة روما" يتنازل عن العرش

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أعلن مونتشي المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي أن فرانشيسكو توتي سينهي مسيرته الرياضية في آخر هذا الموسم، بعد 25 عاما قضاها مع نادي العاصمة.

وقال رومان رودريغيز الملقب بمونتشي : "فرانشيسكو هو روما، وأريد أن أكون قريبا منه، وأن أتعلم جزء صغيرا من الخبرة العظيمة التي يمتلكها، كان هناك اتفاق بين النادي وتوتي بأنه آخر موسم مع روما، ولكنه سيبدأ كإداري في الفريق".

وينتهي عقد اللاعب الذي يبلغ 40 عاما في نهاية الموسم، مما يعني أن آخر مباراة سيخوضها ستكون أمام جنوى في الـ28 من مايو/أيار الحالي، على ملعب الأولمبيكو.

وخاض ملك العاصمة مسيرة رائعة مع نادي ذئاب روما، وسجل لهم 250 هدفا، في 616 مباراة لعبها، كما توج مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم عام 2006، وشارك خلال تاريخه في 58 لقاء للآزوري، سجل خلالها 9 أهداف.